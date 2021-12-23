В Минске прошло первое заседание Республиканского молодежного совета при Минздраве

Об этом рассказали в пресс-службе министерства. Участие в мероприятии приняли министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра Елена Кроткова, начальник отдела науки Маргарита Досина и другие. На заседании 25 членов совета обсудили план работы на следующий год, выступили с докладами о направлениях проектной деятельности.



Заседание прошло весьма продуктивно – молодежь утвердила план работы на первый квартал 2022 года, утверждена символика молодежного совета. Также члены совета представили свои проекты по таким актуальным темам, как жилищно-бытовые условия, созданные для молодых специалистов, вовлечение выпускников медицинских учебных заведений в научную деятельность и участие среднего медицинского персонала в ней, совершенствование оказания медицинской помощи в стационарных условиях, модернизация подходов к домашней медицинской реабилитации и другие.



Министр здравоохранения, выступая перед Молодежным советом, рассказал о перспективах развития отрасли, планах на 2022 год, развитии некоторых важных проектов. Так, например, министр особо остановился на проекте "Университетская клиника". Он подчеркнул, что университетские клиники планируется создать в Витебске, Гомеле и Минске.



– Это важное направление – университетские клиники, которое мы планируем реализовать. Пробный шаг был в Гродно и показал свою эффективность. Планируем создать такие и в Витебске, Гомеле и БГМУ, – сказал Дмитрий Пиневич.