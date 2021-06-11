В Минске прошли межмидовские консультации стран СНГ по вопросам контроля над вооружениями

Согласно информации Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ, в заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.Консультации прошли конструктивно, в атмосфере заинтересованности. Участники обменивались мнениями по широкому кругу вопросов, такими как контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение, в том числе проблематика ядерного разоружения, предотвращение гонки вооружений в космосе, сотрудничество в Организации по запрещению химического оружия, биологическая безопасность, военно-политическое измерение ОБСЕ и контроль над обычными вооружениями в Европе.Консультации помогли определить пути углубления сотрудничества между государствами СНГ в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.Фото Исполкома СНГ