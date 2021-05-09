В Минске у Дворца спорта прошел традиционный турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle – 2021. Участие в нем приняли лучшие белорусские силачи – Алексей Карпиеня, Вячеслав Ларин, Александр Курак и другие. Эффектное шоу не оставило зрителей праздника равнодушными и стало одной из самых зрелищных страниц сегодняшнего праздника, который продолжается в Минске и только набирает обороты.
Самые яркие моменты турнира в нашем фоторепортаже.
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В Минске прошел турнир по силовому экстриму
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