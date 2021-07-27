В столице 27 июля состоялся пятый раунд консультаций по политическим вопросам между министерствами иностранных дел Беларуси и Пакистана, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД нашей страны рассказали, что белорусскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Николай Борисевич, пакистанскую – заместитель Министра иностранных дел Мухаммад Тарик.
«В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития белорусско-пакистанского сотрудничества, включая либерализацию визового режима, сверены подходы по развитию договорно-правовой базы отношений между двумя странами», – дополнили в пресс-службе.
Отмечается, что особое внимание было уделено организации взаимного обмена визитами на различных уровнях и конкретным путям активизации торгово-экономического взаимодействия.
Фото: МИД
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В Минске прошел пятый раунд консультаций по политическим вопросам между МИД Беларуси и Пакистана
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