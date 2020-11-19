В Минске прошел Предпринимательский форум Innstart BSU 2020

Три в одном

Вклад в будущее

Идеи для инвестиций

С приветственной речью на открытии форума выступил. Он поблагодарил стартап-центр БГУ, преподавателей, людей, поддерживающих это движение извне, и, конечно же, студентов, которые наряду со своими основными учебными специальностями занимаются бизнес-проектами. Проректор выразил надежду на то, что впоследствии выпускники всегда будут возвращаться в родную альма-матер и передавать свой опыт таким же инициативным студентам.Дмитрий Медведев напомнил, что БГУ – это вуз, в котором успешно реализована концепция «университет 3.0». В заведении осуществляется не только учебная и научная, но и предпринимательская деятельность. Дисциплины и курсы, связанные с предпринимательством, созданы и присутствуют в учебных планах практически всех факультетов БГУ.– заметил проректор. –После торжественного открытия участники имели возможность прослушать семинар «Возможности финансирования инновационных стартапов».рассказал о грантовой системе для стартапов, араскрыл секреты финансовых инструментов государственной поддержки субъектов малого предпринимательства.поделился особенностями венчурной индустрии при финансировании инновационных бизнесов. Для ответственных на факультетах за стартап-движение БГУ был проведен мастер-класс «Формирование проектных команд в учебном процессе».Для инвестиционного и бизнес-сообщества в рамках форума состоялся конкурс проектов, основанных на результатах научно-технической деятельности, с последующим продвижением и поиском инвестиций. Всего было представлено десять идей, в числе которых проекты по созданию биологических препаратов для растениеводства, настольной игры, приложения по распознаванию партитур музыкального произведения и другие.– вдохновлен. –Глеб уверен: в конкурсе нет победителей и проигравших.– рассуждает парень. –Участники конкурса боролись за приз 1000 рублей от Унитехпром БГУ, возможность попасть в акселерационную программу от KrokIT, приз от Startup Hub BSU и другие награды от экспертной комиссии. Победителем стал проект курсов полового воспитания для родителей SexEd, разработанный Артуром Корбутом, Милой Ведровой и Алиной Самойленко.