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  2. В Минске прошел Предпринимательский форум Innstart BSU 2020

В Минске прошел Предпринимательский форум Innstart BSU 2020

Форум, прошедший на базе образовательного центра белорусско-немецкого креативного комплекса IBB Minsk, состоял из трех блоков. В нем участвовали студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники БГУ – всего около100 человек.

Три в одном

С приветственной речью на открытии форума выступил первый проректор БГУ, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук Дмитрий Медведев. Он поблагодарил стартап-центр БГУ, преподавателей, людей, поддерживающих это движение извне, и, конечно же, студентов, которые наряду со своими основными учебными специальностями занимаются бизнес-проектами. Проректор выразил надежду на то, что впоследствии выпускники всегда будут возвращаться в родную альма-матер и передавать свой опыт таким же инициативным студентам.


Дмитрий Медведев напомнил, что БГУ – это вуз, в котором успешно реализована концепция «университет 3.0». В заведении осуществляется не только учебная и научная, но и предпринимательская деятельность. Дисциплины и курсы, связанные с предпринимательством, созданы и присутствуют в учебных планах практически всех факультетов БГУ.

Одно дело – учиться, а другое – делать, – заметил проректор. – Стартап-центр БГУ переносит опыт, который зарекомендовал себя во многих странах мира, на территорию нашего учебного заведения. И это безусловный плюс: студенты получают возможность в процессе обучения, общаясь с коллегами, менторами и людьми, которые «горят» идеями, получать бесценные практические знания. Благодаря им рождается бизнес, который идет на пользу всем: и его создателям, и их наставникам, и в целом нашей стране.

Вклад в будущее

После торжественного открытия участники имели возможность прослушать семинар «Возможности финансирования инновационных стартапов». Глава представительства MTS Startup Hub в Беларуси Антон Куличкин рассказал о грантовой системе для стартапов, а заместитель начальника отдела организационно-правовой и кадровой работы Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Сергей Веракса раскрыл секреты финансовых инструментов государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. Генеральный партнер инвестиционного бутика XME Capital Дмитрий Калинин поделился особенностями венчурной индустрии при финансировании инновационных бизнесов. Для ответственных на факультетах за стартап-движение БГУ был проведен мастер-класс «Формирование проектных команд в учебном процессе».

Идеи для инвестиций 

Для инвестиционного и бизнес-сообщества в рамках форума состоялся конкурс проектов, основанных на результатах научно-технической деятельности, с последующим продвижением и поиском инвестиций. Всего было представлено десять идей, в числе которых проекты по созданию биологических препаратов для растениеводства, настольной игры, приложения по распознаванию партитур музыкального произведения и другие.


На форуме присутствуют инвесторы, которые отсматривают все заявленные проекты, после чего дают оценку насчет того, можно ли в них вкладывать деньги, а самое главное – на каком этапе это сделать, – вдохновлен участник форума, студент 3-го курса Института бизнеса БГУ Глеб Дапкюнас. –  Уникальность стартапов заключается в том, что в них редко вкладываются в самом начале, никто за рассказ идеи денег не дает.

Глеб уверен: в конкурсе нет победителей и проигравших.

Если инвесторы увидят сильное зерно, из которого вырастет дерево, на него обратят внимание и помогут вне зависимости от занятого места, – рассуждает парень. – Если вдруг ты сегодня остался без поддержки, ты можешь посмотреть на коллег, проанализировать ошибки и за короткий срок усовершенствовать свой проект. 


Участники конкурса боролись за приз 1000 рублей от Унитехпром БГУ, возможность попасть в акселерационную программу от KrokIT, приз от Startup Hub BSU и другие награды от экспертной комиссии. Победителем стал проект курсов полового воспитания для родителей SexEd, разработанный Артуром Корбутом, Милой Ведровой и Алиной Самойленко.







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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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