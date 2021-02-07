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В Минске прошел чемпионат Беларуси по самбо

В минском Дворце спорта завершился чемпионат Беларуси по самбо. Для наших спортсменов этот турнир стал первым в новом году – участие в нем приняли более 120 самбистов.


Главный тренер нашей национальной команды по самбо Юрий Рыбак о результатах, показанных спортсменами, говорит: обошлось без сенсаций. Победителями в своих весовых категориях стали Анфиса Копаева, Владислав Бурдь, Александр Кокша, Тимофей Емельянов и другие – всего на турнире разыграно два десятка комплектов наград.

- Ребята отборолись достаточно хорошо, поэтому результатами доволен. Выступали практически все лидеры команды, за исключением нескольких спортсменов, - пояснил Юрий Рыбак. – Те, на кого мы возлагали надежды, подтвердили свой уровень.






Чемпионат Беларуси для самбистов был отборочным стартом перед чемпионатами Европы и мира, которые в международном календаре намечены на май и ноябрь. Главный тренер команды говорит, что из-за пандемии коронавируса строить планы на долгое время сложно, тем не менее составы на главные турниры сезона уже практически сформированы.

Сейчас наша национальная команда продолжит подготовку к международным соревнованиям. 10 февраля в «Стайках» она начнет совместный сбор с украинскими самбистами. После этого белорусские спортсмены планируют выступить на этапе Кубка мира «Мемориал А. Харлампиева» в Москве, первенстве и чемпионате Европы и других соревнованиях.













Татьяна Литвинова
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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