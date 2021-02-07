В Минске прошел чемпионат Беларуси по самбо

Главный тренер нашей национальной команды по самбо Юрий Рыбак о результатах, показанных спортсменами, говорит: обошлось без сенсаций. Победителями в своих весовых категориях стали Анфиса Копаева, Владислав Бурдь, Александр Кокша, Тимофей Емельянов и другие – всего на турнире разыграно два десятка комплектов наград.Чемпионат Беларуси для самбистов был отборочным стартом перед чемпионатами Европы и мира, которые в международном календаре намечены на май и ноябрь. Главный тренер команды говорит, что из-за пандемии коронавируса строить планы на долгое время сложно, тем не менее составы на главные турниры сезона уже практически сформированы.Сейчас наша национальная команда продолжит подготовку к международным соревнованиям. 10 февраля в «Стайках» она начнет совместный сбор с украинскими самбистами. После этого белорусские спортсмены планируют выступить на этапе Кубка мира «Мемориал А. Харлампиева» в Москве, первенстве и чемпионате Европы и других соревнованиях.Татьяна Литвинова