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В Минске пропала 56-летняя женщина

Сотрудниками ГУВД Мингорисполкома в столице разыскивается 56-летняя минчанка Наталья Мериляйнен. 


Сообщается, что женщина ушла из дома 20 декабря 2020 года около 21:00 и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид ей 50–55 лет, рост 155–160 см, среднего телосложения, волосы прямые до плеч, окрашены в светлый тон. Из особых примет – при ходьбе склоняет голову на бок, говорит с задержкой. Была одета в розовую вязаную шапку, черное пальто до колен, белые брюки, черные полуботинки. При себе имела сумку желтого цвета, паспорт.

Всем, кому известно местонахождение женщины, просьба сообщить в Заводское РУВД Минска по телефонам: 8 (044) 744-30-79, 8 (025) 730-098, 8 (029) 642-53-33 или 102.

Фото: ГУВД Мингорисполкома
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