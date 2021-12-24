В Минске разыскивают 24-летнего парня, имеющего группу инвалидности





30 ноября минчанин Кирилл Кошкин ушел из дома на работу и не вернулся. Его мама сообщила, что последний раз в поле зрения он попал на видео в метро "Могилевская", в абсолютно другом конце города от места жительства и работы. Ему 24, страдает от аутизма, имеет третью (рабочую) группу инвалидности, имеет высшее образование.

Наталья, мама парня, обратилась и к нам в редакцию, в надежде, что кто-то из вас, читателей, его видел. Милиция и добровольцы из "Ангела" продолжают поиски, однако никаких следов Кирилла до сих не удалось найти. Если увидите человека с фото – просьба об этом сообщить.

Приметы: нормальное телосложение, рост 182 см, глаза карие, волосы темно-русые. Одет по сезону: черная куртка, синие брюки, черные ботинки.

Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить в Октябрьское РУВД г. Минска по телефонам 80172220442, 80293650240, 80298618240 (ОДС): 239-64-71 (уголовный розыск) или в ближайший отдел милиции по телефону 102.



