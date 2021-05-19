В Минске проходит семинар для специалистов перерабатывающей отрасли «Классические сыры – современные подходы»

Семинар открылся в рамках Сырной Академии. Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
– С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра Алексей Богданов, который отметил, что в Беларуси сыроделие стало одной из наиболее рентабельных отраслей молочной промышленности. С каждым годом за нашей страной укрепляется репутация сырной державы, и уже сегодня, по данным Еврокомиссии, Беларусь занимает в мировом рейтинге четвертую позицию по экспорту сыра после ЕС, США, Новой Зеландии. О состоянии и перспективах дальнейшего развития белорусского сыроделия рассказал в своем выступлении начальник главного управления перерабатывающей промышленности Александр Щербенок. В дискуссии участвуют представители 22 белорусских молочных заводов, сыроделы с многолетним стажем из стран ЕС, а также специалисты Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия, – рассказала о ходе семинара пресс-секретарь Минсельхозпрода Ольга Котишевская.
Как правильно «вести» молоко по всем стадиям технологического процесса? Какие дополнительные возможности дает сыроделам современная микробиология? Как получить двухмесячный сыр со вкусом пятимесячного? И главное, как больше зарабатывать на сыре? Многие специалисты приехали на семинар со своими вопросами, и у них будет возможность обсудить конкретные производственные ситуации с белорусскими и зарубежными коллегами.
В рамках мероприятия состоялись также дегустации трех десятков зарубежных сыров, лидирующих в продажах на разных рынках. В том числе «настоящего» сыра Gauda (Нидерланды), сыров «Чеддер» (Великобритания), сыров «Моцарелла» и «Фета» (Евросоюз), твердых сыров от 6 до 36 месяцев созревания производства Spomlek (Польша) и др. Кобринские сыроделы представят коллегам свою интересную новинку – сыр «Раклетт».
Особое внимание продуктам, популярным в РФ. С одной стороны, это наше основное экспортное направление. С другой – страна, активно развивающая собственное сыроделие. Важно понимать, какие вкусы сейчас пользуются спросом, в какую сторону двигаться отечественным сыроделам, куда развивать ассортимент. Запланирован мастер-класс по дегустированию и организации дегустационной комиссии на молочном предприятии.
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В Минске проходит семинар для специалистов перерабатывающей отрасли «Классические сыры – современные подходы»
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