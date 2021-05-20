В Минске проходит молодежный форум ProAtom

Молодежный атомный форум ProAtom 2021 проходит в Национальной библиотеке Беларуси. Его организаторами выступают Министерство энергетики совместно с ГПО «Белэнерго», госкорпорацией «Росатом» и Белорусской атомной электростанцией при содействии Министерства образования. На мероприятии присутствуют представители профильных министерств и ведомств, студенты, магистранты и аспиранты ведущих вузов страны, а также учащиеся колледжей и школ. В центре внимания – развитие атомной энергетики и подготовка молодых специалистов для работы в этой сфере.
С приветственным словом выступил министр энергетики Виктор Каранкевич:
– Молодежь – основа развития и процветания нашей страны. Будущее атомной энергетики невозможно без притока новых идей и инициатив. Интеллектуальный потенциал и целеустремленность молодых специалистов и ученых обеспечивают успешную реализацию перспективных проектов не только атомной энергетики, но и смежных с ней направлений – физики, химии, здравоохранения, радиоэкологии и многих других.
Первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова рассказала о том, что в Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли:
– Когда было принято решение о строительстве БелАЭС, в нашей стране была налажена система подготовки кадров. На сегодня 900 выпускников готовы к работе и обладают необходимыми компетенциями, еще 500 человек получают образование по соответствующим специальностям в высших учебных заведениях.
К слову, специалистов для атомной энергетики готовят в БГУ, БГУИР, БНТУ, Международном государственном экологическом институте имени А.Д. Сахарова БГУ. В этом году появилась новая специальность на базе БНТУ, которая связана с проектированием и эксплуатацией атомных станций.
Фото: БЕЛТА
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