В Минске 11 января в результате прорыва трубопровода без холодной воды некоторое время оставались четыре многоквартирных дома, передает БЕЛТА.
– В 6:48 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм по проспекту Победителей, 43 корп. 1 в Минске. Без водоснабжения оставались четыре многоквартирных жилых дома, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В 12:33 холодная вода вновь начала поступать в многоквартирные дома.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1375
В Минске произошел прорыв трубопровода: холодная вода не поступала в четыре многоквартирных дома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter