В Минске 5 многоквартирных домов остались без холодной воды из-за прорыва трубопровода, пишет БЕЛТА.
– 6 декабря в 7:55 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм в Минске по улице Одоевского, 16, корп. 3. Без холодного водоснабжения оставались 5 многоквартирных жилых домов, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Водоснабжение было восстановлено в тот же день в 13:45.
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В Минске произошел прорыв трубопровода: 5 многоквартирных домов остались без холодной воды
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА