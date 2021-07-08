Инцидент произошел 8 июля в 15:42 на ул. Социалистической.
Подробностями с sb.by поделилась официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко:
–По предварительным данным, произошло загорание внутри склада масла. Работу подразделений осложняло плотное задымление. Возгорание было ликвидировано в 16:09. Площадь загорания составила около 100 кв.м. Никто не пострадал. Эвакуация работников не проводилась. Причина пожара устанавливается.
Видео: МЧС
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В Минске произошел пожар на территории предприятия
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