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  2. В Минске продолжают создавать экотропы: где они появятся в 2021 году

В Минске продолжают создавать экотропы: где они появятся в 2021 году

Развитию экологических троп в нынешнем году уделят внимание в каждом районе столицы. Об этом информирует "Минск-Новости". 


Об этом рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова: 

– В Заводском районе экотропа появится в районе ул. Корзюки на берегу Чижовского водохранилища, в Октябрьском – вдоль ул. Казинца за Белой дачей, во Фрунзенском – в парке «Дививелка», в Советском – на острове Цнянского водохранилища, в Первомайском – в Севастопольском парке, в Партизанском – в границах ул. Филимонова и Детской железной дороги вдоль Слепянской водной системы. В Московском районе продолжат обустройство экотропы вдоль р. Мышки в районе ул. Л. Сапеги и Чюрлёниса, в Ленинском такой объект будет радовать горожан в парке имени Н. Грековой, в Центральном – вдоль Свислочи за РНПЦ «Мать и дитя»

Специалист также подчеркнула, что создание экотроп включает в себя прочистку территорий, установку малых архитектурных форм, информационных стендов на природоохранную тематику, подсыпку дорожек, где это необходимо.  

Сейчас экологические тропы есть в каждом административном районе города. Всего в столице их более 10. 

Фото: архив БЕЛТА
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