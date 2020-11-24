В Минске продолжается усиленный контроль за деятельностью такси, есть первые результаты

Оперативно-контрольные мероприятия в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси в белорусской столице, начатые 16 ноября управлением оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску совместно с филиалом Транспортной инспекции по Минску и Минской области, продолжаются, сообщили в пресс-центре столичной ИМНС во вторник.
– За это время уже выявлено 19 нарушителей, – проинформировали в столичной инспекции. – Основными нарушениями остаются отсутствие кассового оборудования и платежных терминалов. Это означает, что и в бюджет могут недопоступить суммы налогов и пассажиры не получают платежных документов.
В инспекции напомнили, что контрольная деятельность налоговых органов осуществляется с использованием мер предупредительного характера, смещение акцента на профилактическую работу является приоритетной задачей в контрольной деятельности.
– Целью проводимых в ноябре контрольных мероприятий является формирование у субъектов предпринимательской деятельности, игнорирующих требования законодательства, правил законопослушного поведения и осознания неотвратимости наказания за совершаемые правонарушения, – подчеркнули налоговики. – Кстати, первый такой нарушитель, юридическое лицо, уже привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 2700 рублей.
В Инспекции МНС по городу Минску напоминают пассажирам, что клиент такси имеет право отказаться от оплаты поездки в случае оказания услуги по перевозке с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, или без кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, за исключением случаев выполнения автомобильной перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанной с использованием электронной информационной системы. Такая норма содержится в пункте 169 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Беларуси от 30 июня 2008 года № 972 (с изменениями и дополнениями).
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В Минске продолжается усиленный контроль за деятельностью такси, есть первые результаты
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ