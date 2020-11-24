В Минске продолжается усиленный контроль за деятельностью такси, есть первые результаты

– проинформировали в столичной инспекции.В инспекции напомнили, что контрольная деятельность налоговых органов осуществляется с использованием мер предупредительного характера, смещение акцента на профилактическую работу является приоритетной задачей в контрольной деятельности.– подчеркнули налоговики.В Инспекции МНС по городу Минску напоминают пассажирам, что клиент такси имеет право отказаться от оплаты поездки в случае оказания услуги по перевозке с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, или без кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, за исключением случаев выполнения автомобильной перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанной с использованием электронной информационной системы. Такая норма содержится в пункте 169 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Беларуси от 30 июня 2008 года № 972 (с изменениями и дополнениями).