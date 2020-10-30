В Минске привлечены к ответственности студенты, которые участвовали в несанкционированной акции

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Вчера в СМИ появилась информация о том, что милиционеры задержали четырех студентов и доставили их в Октябрьское РУВД столицы. Некоторые журналисты пытались исказить информацию и писали, что студенты «были жестко избиты» правоохранителями.В ГУВД Мингорисполкома пояснили: 27 октября на улице Ленинградской группа студентов участвовала в несанкционированном массовом мероприятии. Некоторые из них стояли около дороги: следили за появлением служебного транспорта с милиционерами. Во время пресечения противоправных действий четверо молодых людей оказали сопротивление милиционерам и попытались скрыться. Один из студентов при беге упал и разбил нос. После разбирательств и составления протоколов молодые люди были переданы родителям и руководству вуза. Претензий и жалоб на действия милиционеров не поступало.В отношении студентов составлены административные протоколы по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).Видео МВД