В Минске применили экспериментальную разметку для велосипедистов

В столице на велодорожке на проспекте Дзержинского нанесли экспериментальную разметку, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.





Для информирования велосипедистов о пересечении велосипедной дорожки с пешеходными дорожками или тротуарами применяется дорожная разметка 1.32, отметили в столичной милиции. Однако проведенный анализ показал, что такая разметка может вводить пешеходов в заблуждение и побуждать к движению по велосипедной дорожке, что может привести к опасным последствиям.

В этой связи в порядке эксперимента на велодорожке на проспекте Дзержинского нанесена дорожная разметка 1.13, которая обозначает место, где водитель велосипеда обязан уступить дорогу пешеходам.







