В Минске пригородный автобус № 383 будет курсировать по новому расписанию

Отмечается, что отправляться с «АС «Юго-Западная» автобус по будням будет в 6:40 (было в 6:10), а в выходные в 11:00 (ранее в 10:30).От остановки «Пугачи» пассажирский транспорт будет отправляться в 8:35 (вместо 8:05) по будням и в 13:10 (вместо 12:40) по выходным.