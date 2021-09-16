В Минске при столкновении двух легковушек пострадал водитель

Как рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирина Кавецкая, авария случилась сегодня около 8.30. 31-летний водитель "Рено" двигался по ул.Всехсвятской со стороны МКАД в направлении ул.Калиновского. Во время поворота налево он не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю "Хонда" - произошло столкновение.Водитель "Хонды" 1995 года рождения был госпитализирован с травмами.На месте работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска.В ГАИ напоминают, что, осуществляя поворот налево или разворот, водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо, а также убедиться в безопасности выполняемого маневра.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома