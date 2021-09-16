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  2. В Минске при столкновении двух легковушек пострадал водитель

В Минске при столкновении двух легковушек пострадал водитель

В результате столкновения двух авто на столичной улице Всехсвятской пострадал мужчина 1995 года рождения. Об этом информирует Telegram-канал Госавтоинспекции Минска.


Как рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирина Кавецкая, авария случилась сегодня около 8.30. 31-летний водитель "Рено" двигался по ул.Всехсвятской со стороны МКАД в направлении ул.Калиновского. Во время поворота налево он не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю "Хонда" - произошло столкновение. 

Водитель "Хонды" 1995 года рождения был госпитализирован с травмами. 

На месте работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска.

В ГАИ напоминают, что, осуществляя поворот налево или разворот, водитель  обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо, а также убедиться в безопасности выполняемого маневра. 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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