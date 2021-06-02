В Минске при пожаре погиб мужчина.
Фото: БЕЛТА
Инцидент произошел 2 июня в 4:32 по ул. Руссиянова, 4. Спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома.
– В ходе разведки было установлено, что произошло загорание имущества в жилой комнате. На полу в квартире без признаков жизни был обнаружен хозяин 1963 г. р., неработающий, – сообщил sb.by начальник центра пропаганды Минского городского управления Павел Апетенок. – В результате пожара огнем повреждено имущество, закопчена квартира. Причина инцидента и гибели устанавливается, рассматриваемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
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Мужчина погиб при пожаре в собственной квартире в Минске
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