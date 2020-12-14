В Минске при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Инцидент произошел поздно вечером 13 декабря в жилом доме по улице Короля, 18.Спасателям поступило сообщение от соседей о возгорании в квартире на третьем этаже. Сотрудники МЧС прибыли на место вызова. Проникнув внутрь квартиры, обнаружили тело мужчины. Им оказался хозяин жилья 1992 года рождения. Установлено, что погибший нигде не работал., – сообщилаПо факту возгорания проводится проверка.