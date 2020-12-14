В столице при пожаре в пятиэтажном доме погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел поздно вечером 13 декабря в жилом доме по улице Короля, 18.
Спасателям поступило сообщение от соседей о возгорании в квартире на третьем этаже. Сотрудники МЧС прибыли на место вызова. Проникнув внутрь квартиры, обнаружили тело мужчины. Им оказался хозяин жилья 1992 года рождения. Установлено, что погибший нигде не работал.
– Причины пожара и гибели устанавливаются. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении, – сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
По факту возгорания проводится проверка.
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В Минске при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК