В Минске при пожаре в многоэтажном доме погибла женщина

Трагедия произошла 23 декабря.
В 17:52 спасателям от соседей поступила информация о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Танка, 6.
–По приезде работников МЧС дверь была заперта, ее пришлось вскрыть. Очаг возгорания находился на кухне. Там же на полу без признаков жизни была найдена женщина 1941 года рождения. Установлено, что пенсионерка проживала одна в квартире своей дочери, – рассказала sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. – По факту пожара и гибели проводится проверка. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.