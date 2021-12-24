SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В Минске при пожаре в многоэтажном доме погибла женщина

В Минске при пожаре в многоэтажном доме погибла женщина

Трагедия произошла 23 декабря.


В 17:52 спасателям от соседей поступила информация о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Танка, 6. 

–По приезде работников МЧС дверь была заперта, ее пришлось вскрыть. Очаг возгорания находился на кухне. Там же на полу без признаков жизни была найдена женщина 1941 года рождения. Установлено, что пенсионерка проживала одна в квартире своей дочери, – рассказала sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. – По факту пожара и гибели проводится проверка. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы