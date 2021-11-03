В Минске при пожаре в квартире погибли брат и сестра

Трагедия произошла 3 ноября по адресу: ул. Золотая Горка, 6. В 03:06 спасателям поступило сообщение от соседей о возгорании в квартире. По приезде работники МЧС установили, что загорелось имущество в жилой комнате.– сообщила sb.by