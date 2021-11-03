В Минске при пожаре в квартире погибли брат и сестра

Два человека погибли в столице при пожаре в квартире.
Трагедия произошла 3 ноября по адресу: ул. Золотая Горка, 6. В 03:06 спасателям поступило сообщение от соседей о возгорании в квартире. По приезде работники МЧС установили, что загорелось имущество в жилой комнате.
– На пожаре были обнаружены хозяйка квартиры 1954 года рождения и ее брат 1946 года рождения. Их спасти не удалось. В результате пожара проводилась эвакуация 4 жильцов. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваются две версии происшествия: неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Проводится проверка, – сообщила sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.