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  2. В Минске пресечены факты незаконной реализации икры, пиротехники и стеклоомывающей жидкости

В Минске пресечены факты незаконной реализации икры, пиротехники и стеклоомывающей жидкости

Столичные милиционеры установили личности граждан, которые занимались незаконной деятельностью, связанной с реализацией пиротехники, мясной и рыбной продукции, стеклоомывающей жидкости, сообщает БЕЛТА.

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 – Оперативники Октябрьского, Фрунзенского, Первомайского, Советского РУВД Минска задержали 31-летнюю гражданку Российской Федерации, двух минчанок (42 и 45 лет), не являвшихся индивидуальными предпринимателями, и 57-летнего мужчину, которые реализовывали икру и рыбные консервированные продукты российского производства. Всего правоохранителями обнаружено и изъято 1345 банок консервов общей стоимостью около BYN 9540, – рассказали в ГУВД.

В отношении иностранки и двух минчанок составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность, а в отношении продавца – за нарушение требований законодательства о маркировке товара.

Помимо этого, сотрудниками ОБЭП Ленинского РУВД Минска была задержана супружеская пара, которая торговала мясной продукцией. Установлено, что на протяжении полутора лет 37-летний бухгалтер столичного предприятия по продаже мясных продуктов вместе со своим супругом похищали со склада продукцию, а затем продавали ее по цене ниже рыночной. Своими действиями супружеская пара нанесла ущерб организации на сумму более BYN 28 тыс. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Правоохранители ОБЭП Первомайского и Московского РУВД Минска вышли на след двух мужчин, которые реализовывали пиротехнические изделия без документации на право осуществления предпринимательской деятельности. Установлено, что 29-летний мужчина продавал пиротехнику в интернете, а 34-летний минчанин незаконно реализовывал продукцию на одном из рынков столицы. В обоих случаях правоохранителями обнаружено и изъято более 4020 единиц пиротехники на сумму 300 BYN . 

В отношении 29-летнего мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, а в отношении 34-летнего минчанина проводится проверка.

Также сыщиками был установлен факт незаконной реализации стеклоомывающей жидкости. К этому приложил руку 27-летний минчанин. У нарушителя не было необходимых документов для осуществления предпринимательской деятельности. Сотрудники милиции изъяли более 100 л жидкости. По словам подозреваемого, он продавал товар по BYN 5 за одну бутылку. В отношении мужчины проводится проверка. 

Видео МВД
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