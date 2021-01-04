В Минске пресечены факты незаконной реализации икры, пиротехники и стеклоомывающей жидкости

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– рассказали в ГУВД.В отношении иностранки и двух минчанок составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность, а в отношении продавца – за нарушение требований законодательства о маркировке товара.Помимо этого, сотрудниками ОБЭП Ленинского РУВД Минска была задержана супружеская пара, которая торговала мясной продукцией. Установлено, что на протяжении полутора лет 37-летний бухгалтер столичного предприятия по продаже мясных продуктов вместе со своим супругом похищали со склада продукцию, а затем продавали ее по цене ниже рыночной. Своими действиями супружеская пара нанесла ущерб организации на сумму более BYN 28 тыс. В отношении них возбуждено уголовное дело.Правоохранители ОБЭП Первомайского и Московского РУВД Минска вышли на след двух мужчин, которые реализовывали пиротехнические изделия без документации на право осуществления предпринимательской деятельности. Установлено, что 29-летний мужчина продавал пиротехнику в интернете, а 34-летний минчанин незаконно реализовывал продукцию на одном из рынков столицы. В обоих случаях правоохранителями обнаружено и изъято более 4020 единиц пиротехники на сумму 300 BYN .В отношении 29-летнего мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, а в отношении 34-летнего минчанина проводится проверка.Также сыщиками был установлен факт незаконной реализации стеклоомывающей жидкости. К этому приложил руку 27-летний минчанин. У нарушителя не было необходимых документов для осуществления предпринимательской деятельности. Сотрудники милиции изъяли более 100 л жидкости. По словам подозреваемого, он продавал товар по BYN 5 за одну бутылку. В отношении мужчины проводится проверка.Видео МВД