В столице мужчина выломал шлагбаум и унес его с парковки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел ночью 12 февраля. Милиционер Департамента охраны МВД услышал на улице звук автомобильной сигнализации и вышел проверить, все ли в порядке. В этот момент по дороге шел неизвестный со шлагбаумом в руках. Спустя время было установлено, что мужчина сломал «стрелу» на придомовой стоянке по улице Сторожевской, которой повредил несколько машин.
Личность неизвестного установили. Им оказался 24-летний минчанин, который работает преподавателем в одном из вузов. На момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Минчанина доставили в РУВД. Действиям задержанного дается правовая оценка.
Видео: МВД
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В Минске преподаватель вуза выломал шлагбаум и унес его с парковки
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