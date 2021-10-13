В Минске поздравили с вековым юбилеем ветерана ВОВ Петра Иванова

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Иванов отмечает вековой юбилей. Поздравить Петра Сергеевича Иванова пришли глава администрации Советского района Минска, представители военного комиссариата, общественных организаций.





Юбиляру вручили цветы, памятные подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия.

– Петр Сергеевич – человек-легенда, он участвовал в финской войне, прошел Великую Отечественную, восстанавливал Минск в послевоенные годы, – сказал глава Администрации Советского района Минска Сергей Хильман. – Ветераны – огромное достояние нашей страны. Как здорово, что они, несмотря на почтенный возраст, в строю. Ветераны – проводники памяти о тех суровых годах, о героизме советского народа в годы Великой Отечественной. Сегодня нам нужно прикладывать все силы для того, чтобы они жили долго. Для них на уровне государства делается немало. И мы сами видим, в каком здравии находится наш 100-летний юбиляр. Высокой самоотдачей, мужеством, желанием быть полезным обществу вдохновляет нас.





С памятными подарками, цветами и пирогами пришли поздравить ветерана Великой Отечественной войны представители ветеранской организации Советского района Минска.

– Мы желаем Петру Сергеевичу долгих лет жизни, крепкого здоровья, – сказала заместитель председателя ветеранской организации Советского района Минска Татьяна Броневицкая. – Ветераны – гордость нашей страны. Они – пример мужества для многих поколений. Помнить об их подвиге – наш долг сегодня!





Петр Иванов родился в городе Благовещенск Хабаровского края в семье военного. В 1939 году окончил Иркутское военное авиационное техническое училище. После его окончания был направлен в Севастополь. С декабря 1939 по март 1940 года в составе 49-го истребительного авиационного полка участвовал в финской войне. Во время Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте, был авиационным механиком в составе 627-го истребительного авиационного полка военно-воздушных сил 43-й армии. С марта 1945 года и до победного мая служил на 3-м Белорусском фронте.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».





После войны Петр Иванов служил в десантных войсках борттехником. Позже работал на Минском часовом заводе, техником, лаборантом в Институте физики академии наук БССР.

















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