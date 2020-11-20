В Минске покажут польское кино из программы "Лістапада"

Программу "Послеобразы. Современное польское кино" 27-го Минского международного кинофестиваля "Ліcтапад" можно будет посмотреть 25 ноября в кинотеатре "Центральный" и кинокомплексе "Falcon Club Бутик Кино", сообщает БЕЛТА.
– Как польский кинематограф изменился после ухода Анджея Вайды? Как его актуальнейшие темы –исторические хроники и парадоксы современности – воплощаются в фильмах постклассической эпохи? Смотрим новые фильмы, открываем новые имена, радуемся встречам со старыми знакомыми, погружаемся в мир "послеобразов" в пространствах игрового, документального и анимационного кино, –поделились организаторы фестиваля.
Фильм "Снега больше не будет" покажут 25 ноября в "Центральном" и 27 ноября в "Falcon Club Бутик Кино". Режиссеры Малгожата Шумовска и Михаил Энглерт сняли историю об иммигранте Евгении, который работает массажистом. На сеансы к нему приходят представители элиты поселка. Но все они несчастны по-своему. Массажист Женя лечит не только их тела, но и души.
26 ноября в "Центральном" и 28 ноября в "Falcon Club Бутик Кино" зрители смогут оценить ленту "В поте лица" Магнуса фон Хорна. Блогер Сильвия Заяц вне своих прямых эфиров и онлайн-жизни глубоко одинока. Мотивируя других, она беспомощна по отношению к себе. Однажды на эмоциях девушка записывает ролик, где в слезах признается, что одинока. Видео становится популярным, и вскоре у девушки появляется сталкер.
Увидеть фильм "Икар" можно 26 ноября в "Falcon Club Бутик Кино" и 28 ноября в "Центральном". Он снят по мотивам реальной истории.
– Оказавшись в монастырском приюте для слепых, мальчик Метек понимает, что музыка может стать его спасением и дверью в другой мир. Со временем Метек становится высококлассным классическим музыкантом, добивается успехов, – раскрыли секреты организаторы.
Кинотеатр "Центральный" представит также шесть других картин. 27 ноября покажут фильм режиссера Ксаверия Жулавски "Птичий язык". В нем отражен момент упадка польской интеллигенции.
"Обычную страну" Томаша Вольски зрителям покажут 28 ноября. Это документальное кино, основа которого – видеоматериалы, записанные офицерами польских коммунистических служб безопасности в 1960–1980-е годы.
29 ноября – "Оборотень" режиссера Адриана Панека. Летом 1945 года в заброшенной усадьбе находят убежище восемь детей после освобождения из концлагеря Гросс-Розен. Юные герои постепенно возвращаются к жизни, но ужасы прошлого не дают им покоя. По лесам бродят выпущенные на волю эсэсовцами до освобождения лагеря овчарки, одичалые и голодные животные нападают на дом в поисках пищи. Дети борются за выживание.
Любители кино смогут оценить ленту "Эффект бабочки" 30 ноября. В ней рассказано, как сражается за жизнь семилетняя Зузи, страдающая от редкого генетического заболевания.
1 декабря – "Интерьер (Внутренний мир)". Жизнь 35-летних Мацека и Магды постепенно потеряла всякий смысл: работа, кредиты. Они столкнулись с подлостью и лицемерием, и это стало последней каплей. Но судьба сводит их – все меняется до неузнаваемости.
Сюрреалистическую фантазию для взрослых с элементами хоррора "Убей и оставь этот город" покажут на экранах "Центрального" 2 декабря.
Фото: pixabay.com
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В Минске покажут польское кино из программы "Лістапада"
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