Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Минске покажут польское кино из программы "Лістапада"

В Минске покажут польское кино из программы "Лістапада"

Программу "Послеобразы. Современное польское кино" 27-го Минского международного кинофестиваля "Ліcтапад" можно будет посмотреть 25 ноября в кинотеатре "Центральный" и кинокомплексе "Falcon Club Бутик Кино", сообщает БЕЛТА.


– Как польский кинематограф изменился после ухода Анджея Вайды? Как его актуальнейшие темы –исторические хроники и парадоксы современности  – воплощаются в фильмах постклассической эпохи? Смотрим новые фильмы, открываем новые имена, радуемся встречам со старыми знакомыми, погружаемся в мир "послеобразов" в пространствах игрового, документального и анимационного кино, –поделились организаторы фестиваля. 

Фильм "Снега больше не будет" покажут 25 ноября в "Центральном" и 27 ноября в "Falcon Club Бутик Кино". Режиссеры Малгожата Шумовска и Михаил Энглерт сняли историю об иммигранте Евгении, который работает массажистом. На сеансы к нему приходят представители элиты поселка. Но все они несчастны по-своему. Массажист Женя лечит не только их тела, но и души. 

26 ноября в "Центральном" и 28 ноября в "Falcon Club Бутик Кино" зрители смогут оценить ленту "В поте лица" Магнуса фон Хорна. Блогер Сильвия Заяц вне своих прямых эфиров и онлайн-жизни глубоко одинока. Мотивируя других, она беспомощна по отношению к себе. Однажды на эмоциях девушка записывает ролик, где в слезах признается, что одинока. Видео становится популярным, и вскоре у девушки появляется сталкер.

Увидеть фильм "Икар" можно 26 ноября в "Falcon Club Бутик Кино" и 28 ноября в "Центральном". Он снят по мотивам реальной истории. 

– Оказавшись в монастырском приюте для слепых, мальчик Метек понимает, что музыка может стать его спасением и дверью в другой мир. Со временем Метек становится высококлассным классическим музыкантом, добивается успехов, – раскрыли секреты организаторы.

Кинотеатр "Центральный" представит также шесть других картин. 27 ноября покажут фильм режиссера Ксаверия Жулавски "Птичий язык". В нем отражен момент упадка польской интеллигенции. 

"Обычную страну" Томаша Вольски зрителям покажут 28 ноября. Это документальное кино, основа которого – видеоматериалы, записанные офицерами польских коммунистических служб безопасности в 1960–1980-е годы.

29 ноября – "Оборотень" режиссера Адриана Панека. Летом 1945 года в заброшенной усадьбе находят убежище восемь детей после освобождения из концлагеря Гросс-Розен. Юные герои постепенно возвращаются к жизни, но ужасы прошлого не дают им покоя. По лесам бродят выпущенные на волю эсэсовцами до освобождения лагеря овчарки, одичалые и голодные животные нападают на дом в поисках пищи. Дети борются за выживание. 

Любители кино смогут оценить ленту "Эффект бабочки" 30 ноября. В ней рассказано, как сражается за жизнь семилетняя Зузи, страдающая от редкого генетического заболевания. 

1 декабря – "Интерьер (Внутренний мир)". Жизнь 35-летних Мацека и Магды постепенно потеряла всякий смысл: работа, кредиты. Они столкнулись с подлостью и лицемерием, и это стало последней каплей. Но судьба сводит их – все меняется до неузнаваемости. 
Сюрреалистическую фантазию для взрослых с элементами хоррора "Убей и оставь этот город" покажут на экранах "Центрального" 2 декабря. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Ивьевский сельсовет признан лучшим в Гродненской области
Масштабные тематические граффити появятся на стене управления МЧС в Гродно
Лукашенко о последних сливах в Telegram-каналах: потерпите, на следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно
Лукашенко: фашизм ко мне никак не приклеишь, я интернациональный человек
Что нужно знать о патологии тимуса
В «Мингорсвете» рассказали, как оформят столицу к праздникам и когда включат новогоднюю иллюминацию
В Гомеле неизвестный вбил обломок сверла в асфальт, повреждены колеса 8 автомобилей
Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора
Служба занятости Минска предлагает получить профессию облицовщика-плиточника. Трудоустройство гарантировано
«Фаўст» оживет на сцене Большого театра уже в четвертый раз
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Право и права
Радикализация «ненасильственных акций» вынуждает правительства принимать все более жесткие меры
В Бресте открылось новое импортозамещающее производство
В Рогачеве следователи устанавливают личность женщины, попавшей под поезд
Минздрав установил предельные тарифы на услуги лабораторной диагностики коронавируса
Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Представлен первый настольный компьютер от Huawei на процессоре HiSilicon
На проспекте Рокоссовского в Минске легковой автомобиль сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
Обновленный мост через Котру открыли под Скиделем
Пандемия ставит под угрозу мировую меховую индустрию
В Беларуси выздоровели и выписаны 100 749 пациентов с COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шабаш отменяется
Выставка "Арт-Минск – 2020" откроется 24 ноября в Национальной библиотеке Беларуси
На предприятиях Беллегпрома сформирован стратегический запас из 2,5 миллиона масок
Спасатели помогли ребенку, подключенному к аппарату ИВЛ
Выставка в столичном музее раскрывает личность Владимира Короткевича в необычном ключе
Лукашенко: Правительству поставлена задача в комплексе рассмотреть поддержку многодетных семей
В Минске покажут польское кино из программы "Лістапада"
Лукашенко во время общения с работниками «Гомсельмаша»: особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста
В Минске водитель сбил подростка, отвез его в больницу, а затем уехал
Белорусская делегация деловых кругов принимает участие в стамбульском форуме MUSIAD Expo
Сегодня в Несвиже открыли «Волшебную страну»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ошеломленные телеграмами
Визажист рассказала, как правильно ухаживать за кистями для макияжа
Под Рогачевом женщина попала под дизель. Она в тяжелом состоянии
Начался суд над «змагаром», жестоко избившим старика
Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь, гололедица и от -6 до +7
В Гродненской области елочные базары начнут работать с 18 декабря
Панама, берет, тюрбан и кепи: какие головные уборы будут в тренде этой зимой
Демиров: по итогам первых четырех месяцев 2020 года ВВП Беларуси снизился только на 1,3%
Лукашенко о предприятиях: некоторые предлагают перемены – "это не надо, продадим", но мы пошли другим путем
Байден может подать иск к администрации США из-за отказа признать его победу
Центр реабилитации "Железняки" начал принимать на долечивание пациентов с коронавирусом
мнение
Светлана МАРКОВА
Все в твоих руках
Правительство увеличило лимиты кредитования Банком развития в 2020 году
Посол Беларуси обсудил с бургомистром швейцарского Фрибура установление контактов в сфере экономики
Врач раскрыл способ, который поможет справиться с дискомфортом при ношении маски
Авторы
СКАНИРУЙТЕ