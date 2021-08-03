В Минске подростки проникли в бомбоубежище

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Вечером 1 августа сотрудники милиции задержали троих минчан в локомотивном депо Октябрьского района столицы. Они перелезли через ограждение и проникли в бомбоубежище. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.Было установлено, что накануне парни обсуждали в чате свой план действий. В рюкзаках задержанных правоохранители обнаружили плоскогубцы, газовый баллончик, лопатку, газовый ключ и перчатки. Юноши рассказали, что они и ранее посещали разные заброшенные здания, бомбоубежища, незавершенные стройки. Свои действия они снимали на видео, которое потом размещали в сети.Сотрудники транспортной милиции проводят проверку по факту незаконного проникновения на охраняемые объекты. За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест.Видео ГУВД Мингорисполкома