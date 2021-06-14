В Минске почтили память выдающегося хирурга-уролога, академика Николая Савченко

Выдающийся медик ушел из жизни 20 лет назад. Это повод вспомнить о человеке, который во многом определил лицо сегодняшней белорусской медицины.
Крестьянский сын, уроженец поселка Красный Дворец Чечерского района Гомельской области, он пятнадцатилетним парнишкой поступил в Минский медицинский институт. Отучился три курса – а тут война, и Николай добровольцем уходит на фронт. С июля 1941-го – в Рабоче-крестьянской Красной армии, с июня 1942 – старший фельдшер 53-го отдельного мотоциклетного Краснознаменного ордена Б. Хмельницкого разведывательного батальона 1-го Украинского фронта. Плечом к плечу с бойцами батальона оборонял Сталинград, освобождал Львов, Новоград-Волынский, Орел, Прагу, с боями дошел до Берлина, дослужился до звания капитана медицинской службы.
Батальон был разведывательным, так что работа медиков по эвакуации раненых требовала особой смекалки и мужества.
Может быть, поэтому наряду с тремя орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды самая дорогая награда в его жизни – высшая медаль в наградной системе СССР «За отвагу». Он получил ее за бой 2 августа 1943 года в районе Волобеева Орловской области.
«Тов. Савченко не только замечательный специалист, но и смелый разведчик. Он показал хорошие военные знания разведчика. В районе Волобеево, Успенский 2.8.43 г., когда противник повел наступление из Лозинка на Гнездилово, тов. Савченко вел разведку наблюдением, не теряя из виду наступающего противника, и в течение всего дня без устали давал ценнейшие сведения о противнике», – записано в наградном листе.
Таким же героем Николай Евсеевич показал себя и после войны. Оставаясь в рядах Советской Армии, окончил Минский медицинский институт. В 1948 году по распределению был направлен главврачом Гродненского кожно-венерологического диспансера.
И вдруг – мощный рывок, в корне изменивший его жизнь. Он поступает в адъюнктуру Ленинградской военно-медицинской академии на специальность «урология», защищает кандидатскую диссертацию и в 1958 году возвращается в Беларусь.
Тут развернулась его выдающаяся деятельность ученого и хирурга. В начале 1960-х годов он разрабатывает свои знаменитые операции по коррекции врожденных аномалий мочеполовой системы у детей.
Мы никогда не узнаем, скольким людям Николай Евсеевич Савченко и его ученики подарили возможность прожить счастливую жизнь, любить и быть любимыми, завести семью и детей. Слишком интимна та область медицины, где он тогда трудился.
В 1966 году Николая Евсеевича назначают министром здравоохранения БССР. При этом он заведует кафедрой урологии Минского медицинского института, оперирует, занимается научными исследованиями, пишет книги и статьи.
– Его докторская диссертация по лечению нейрогенных расстройств мочевого пузыря буквально взорвала отечественную, советскую урологию своей революционной идеей хирургического лечения этой проблемы, – говорит его ученик и соратник, кандидат медицинских наук Владимир Войтович. – Николай Евсеевич был ювелиром в урологии, особенно что касается пластических операций на нижних мочевых путях. С ним связаны основные подходы лечения гипоспадии, эписпадии у детей.
Но при этом Савченко смотрит еще дальше и глубже.
– На его счету создание почечного центра с первыми отделениями гемодиализа и первой трансплантацией почки, – рассказывает Владимир Войтович. – Будучи лидером во всех аспектах урологии, он еще и создал тогда совсем юный раздел нефрологии, где основными направлениями были трансплантация почки и диагностика и лечение почечных гипертоний.
Авторитет белорусской урологии и лично Савченко был в те годы настолько высок, что ежегодные всесоюзные конференции урологов собирались именно в Минске.
– Было почетно участвовать для урологов СССР и демократических стран, – вспоминает Владимир Войтович.
И при этом Савченко на протяжении двадцати лет был министром здравоохранения, да каким министром! За годы его работы на этом посту были капитально реконструированы все областные больницы и родильные дома, Институт онкологии и медицинской радиологии в поселке Лесное. В Минске была построена больница скорой помощи, 9-я и 10-я взрослые, 3-я и 4-я детские больницы, два родильных дома, детская инфекционная и республиканская оториноларингологическая больница, областной противотуберкулезный диспансер и многое другое. Никогда еще отечественная медицина не была так оснащена.
– Кстати, совмещая работу в клинике и министерстве, Николай Евсеевич отказался от зарплаты министра и считал, что эту должность он выполняет на общественных началах, – рассказывает Владимир Войтович.
Уйдя с поста министра, Николай Евсеевич Савченко сосредоточился на новейших направлениях, таких как дистанционная липотрипсия. Вместо тяжелых и травматичных открытых операций с 1991 года мочекаменную болезнь в Беларуси стали лечить этим прогрессивным и малотравматичным методом.
Владимир Александрович Войтович с улыбкой вспоминает, какое счастье было работать в операционной рядом с шефом, как они его называли:
– Но этого не расскажешь, это можно было только почувствовать, находясь там.
Николай Евсеевич был в строю до последнего.
– Он оперировал до последних своих дней, – рассказывает Владимир Войтович. – И только когда я зашел к нему в кабинет, чтобы пригласить на международную нефрологическую конференцию, он признался, что не в лучшей форме, и попросил передать участникам привет. Через 10 дней его не стало.
Его наследие огромно. Его именем названа 4-я городская клиническая больница, которую он фактически создал.
– Увековечение его имени во многом произошло стараниями его ученика Игоря Борисовича Зеленкевича, который занимал пост министра здравоохранения Беларуси в 1997–2001 годах, – завершает свой рассказ Владимир Войтович. – Вспоминаю еще, что к 75-летию мэтра я нарисовал шарж, где шеф поднимает огромную штангу, на которой вместо дисков – названия урологических проблем, и подписал: «Красив как бог!»
80-летие Савченко его последователи отмечали уже без него, а скоро и столетие грядет. Но память и дело его живет, авторитет нашей урологической и нефрологической школы огромен, а трансплантация каждый день берет новые и новые рубежи. И в каждом успехе нашей медицины есть доля того, что заложил в нее самородок из Чечерского района. Вечная ему благодарность и любовь.
Фото из личного архива
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В Минске почтили память выдающегося хирурга-уролога, академика Николая Савченко
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