В Минске почтили память выдающегося хирурга-уролога, академика Николая Савченко

Крестьянский сын, уроженец поселка Красный Дворец Чечерского района Гомельской области, он пятнадцатилетним парнишкой поступил в Минский медицинский институт. Отучился три курса – а тут война, и Николай добровольцем уходит на фронт. С июля 1941-го – в Рабоче-крестьянской Красной армии, с июня 1942 – старший фельдшер 53-го отдельного мотоциклетного Краснознаменного ордена Б. Хмельницкого разведывательного батальона 1-го Украинского фронта. Плечом к плечу с бойцами батальона оборонял Сталинград, освобождал Львов, Новоград-Волынский, Орел, Прагу, с боями дошел до Берлина, дослужился до звания капитана медицинской службы.Батальон был разведывательным, так что работа медиков по эвакуации раненых требовала особой смекалки и мужества.Может быть, поэтому наряду с тремя орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды самая дорогая награда в его жизни – высшая медаль в наградной системе СССР «За отвагу». Он получил ее за бой 2 августа 1943 года в районе Волобеева Орловской области.«Тов. Савченко не только замечательный специалист, но и смелый разведчик. Он показал хорошие военные знания разведчика. В районе Волобеево, Успенский 2.8.43 г., когда противник повел наступление из Лозинка на Гнездилово, тов. Савченко вел разведку наблюдением, не теряя из виду наступающего противника, и в течение всего дня без устали давал ценнейшие сведения о противнике», – записано в наградном листе.Таким же героем Николай Евсеевич показал себя и после войны. Оставаясь в рядах Советской Армии, окончил Минский медицинский институт. В 1948 году по распределению был направлен главврачом Гродненского кожно-венерологического диспансера.И вдруг – мощный рывок, в корне изменивший его жизнь. Он поступает в адъюнктуру Ленинградской военно-медицинской академии на специальность «урология», защищает кандидатскую диссертацию и в 1958 году возвращается в Беларусь.Тут развернулась его выдающаяся деятельность ученого и хирурга. В начале 1960-х годов он разрабатывает свои знаменитые операции по коррекции врожденных аномалий мочеполовой системы у детей.Мы никогда не узнаем, скольким людям Николай Евсеевич Савченко и его ученики подарили возможность прожить счастливую жизнь, любить и быть любимыми, завести семью и детей. Слишком интимна та область медицины, где он тогда трудился.В 1966 году Николая Евсеевича назначают министром здравоохранения БССР. При этом он заведует кафедрой урологии Минского медицинского института, оперирует, занимается научными исследованиями, пишет книги и статьи.– говорит его ученик и соратник,Но при этом Савченко смотрит еще дальше и глубже.– рассказывает Владимир Войтович.Авторитет белорусской урологии и лично Савченко был в те годы настолько высок, что ежегодные всесоюзные конференции урологов собирались именно в Минске.– вспоминает Владимир Войтович.И при этом Савченко на протяжении двадцати лет был министром здравоохранения, да каким министром! За годы его работы на этом посту были капитально реконструированы все областные больницы и родильные дома, Институт онкологии и медицинской радиологии в поселке Лесное. В Минске была построена больница скорой помощи, 9-я и 10-я взрослые, 3-я и 4-я детские больницы, два родильных дома, детская инфекционная и республиканская оториноларингологическая больница, областной противотуберкулезный диспансер и многое другое. Никогда еще отечественная медицина не была так оснащена.– рассказывает Владимир Войтович.Уйдя с поста министра, Николай Евсеевич Савченко сосредоточился на новейших направлениях, таких как дистанционная липотрипсия. Вместо тяжелых и травматичных открытых операций с 1991 года мочекаменную болезнь в Беларуси стали лечить этим прогрессивным и малотравматичным методом.Владимир Александрович Войтович с улыбкой вспоминает, какое счастье было работать в операционной рядом с шефом, как они его называли:Николай Евсеевич был в строю до последнего.– рассказывает Владимир Войтович.Его наследие огромно. Его именем названа 4-я городская клиническая больница, которую он фактически создал.– завершает свой рассказ Владимир Войтович.80-летие Савченко его последователи отмечали уже без него, а скоро и столетие грядет. Но память и дело его живет, авторитет нашей урологической и нефрологической школы огромен, а трансплантация каждый день берет новые и новые рубежи. И в каждом успехе нашей медицины есть доля того, что заложил в нее самородок из Чечерского района. Вечная ему благодарность и любовь.Фото из личного архива