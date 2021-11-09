В Минске почтили память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции

В преддверии Дня ветерана внутренних дел и внутренних войск МВД сегодня около памятника Погибшим сотрудникам МВД состоялся ежегодный ритуал возложения цветов. На церемонии присутствовал министр внутренних дел Иван Кубраков.



– 10 ноября в нашей стране отмечается день ветерана внутренних дел и внутренних войск МВД. Он знаком каждому современному милиционеру. Мы очень благодарны ветеранам за тот опыт, за те традиции и за подвиг, который они нам оставили в наследие. Мы помним подвиг наших коллег в послевоенные годы, а также ту проделанную работу для пресечения беспорядков в 2020 году, где в одном строю с нами были наши ветераны, – рассказал министр.

Ветеранская организация насчитывает около 27 тысяч человек. По словам Ивана Кубракова, ветераны оказывают необходимую помощь в решении вопросов, принимают участие в воспитании молодого поколения. Организация также неразрывно связана с территориальными органами внутренних дел.

– Празднование этого значимого дня для милиционера начинается с возложения цветов. Сегодня запланировано много мероприятий: встреча с активистами ветеранской организации, где будут обсуждаться вопросы, например оказание медицинской помощи и другие жизненные проблемы. Мы стараемся уследить, чтобы каждый участковый милиционер знал, где проживает ветеран и какая помощь ему нужна. Я всегда говорю, что если милиционер настоящий, предан своей работе, то он никогда не станет бывшим, – заявил министр.