В Минске по улице Матусевича из-за ДТП затруднено движение транспорта

, – прокомментировали в ГАИ.На месте инцидента работают сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска, спасатели и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.Будет дополнено.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома