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  2. В Минске по улице Матусевича из-за ДТП затруднено движение транспорта

В Минске по улице Матусевича из-за ДТП затруднено движение транспорта

На столичной улице Матучевича случилась авария. По этой причине затруднено движение, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.


– В связи с ДТП на участке ул. Матусевича от ул. Кунцевщина в направлении ул. Лещинского затруднено движение всех видов транспорта в обоих направлениях, – прокомментировали в ГАИ. 

На месте инцидента работают сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска, спасатели и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов. 

Будет дополнено.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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