В Минске по улице Матусевича из-за ДТП затруднено движение транспорта

На столичной улице Матучевича случилась авария. По этой причине затруднено движение, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.
– В связи с ДТП на участке ул. Матусевича от ул. Кунцевщина в направлении ул. Лещинского затруднено движение всех видов транспорта в обоих направлениях, – прокомментировали в ГАИ.
На месте инцидента работают сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска, спасатели и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.
Будет дополнено.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома