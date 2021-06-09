В Минске в одной из многоэтажек горела квартира. Удалось спасти семь человек.
Инцидент произошел в среду 9 июня по улице Наполеона Орды, 33. В 8:58 спасателям от соседей поступило сообщение о дыме из окна квартиры на 14-м этаже. По прибытии подразделений по внешним признакам наблюдалось открытое горение балкона в 19-этажном жилом доме. Оказалось, что в трехкомнатной квартире на балконе загорелось имущество.
– На пожаре работники МЧС спасли хозяина квартиры 1961 года рождения и его супругу (оба глухонемые). Из соседней квартиры были спасены женщина 1987 г. р. и ее ребенок 2015 г. р. Из квартир на 19-м этаже, где сильное задымление создавало угрозу для жильцов, были выведены пенсионерка 1955 г. р. и ее внуки 2013 и 2015 годов рождения, пострадавших нет, – сообщил sb.by начальник центра пропаганды Минского городского управления Павел Апетенок. – В результате возгорания огнем повреждено имущество на балконе на площади 9 кв. м. Также закопчена жилая комната горевшей квартиры, остекление и балконная рама квартиры сверху.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем (окурок с верхнего этажа).
Фото и видео: МЧС
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В Минске по ул. Наполеона Орды горела квартира – спасены семь человек
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