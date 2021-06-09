В Минске по ул. Наполеона Орды горела квартира – спасены семь человек

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Инцидент произошел в среду 9 июня по улице Наполеона Орды, 33. В 8:58 спасателям от соседей поступило сообщение о дыме из окна квартиры на 14-м этаже. По прибытии подразделений по внешним признакам наблюдалось открытое горение балкона в 19-этажном жилом доме. Оказалось, что в трехкомнатной квартире на балконе загорелось имущество., – сообщил sb.byПричина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем (окурок с верхнего этажа).Фото и видео: МЧС