В Минске по представлениям прокуратуры ликвидированы четыре учреждения

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Речь идет о консультационном центре по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Центре по продвижению прав женщин, Офисе по правам людей с инвалидностью и Центре правовой трансформации.Их деятельность остановлена потому, что она не соответствовала целям и предмету, которые были указаны в уставах.пояснили в Генпрокуратуре.