В Минске по представлениям прокуратуры ликвидированы четыре учреждения

По представлениям столичной прокуратуры главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало четыре учреждения, информирует БЕЛТА, ссылаясь на Генпрокуратуру.
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Речь идет о консультационном центре по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Центре по продвижению прав женщин, Офисе по правам людей с инвалидностью и Центре правовой трансформации.
Их деятельность остановлена потому, что она не соответствовала целям и предмету, которые были указаны в уставах.
– Также на интернет-сайтах размещалась недостоверная информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, размещались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности, –
пояснили в Генпрокуратуре.