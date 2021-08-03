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В Минске по представлениям прокуратуры ликвидированы четыре учреждения

По представлениям столичной прокуратуры главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало четыре учреждения, информирует БЕЛТА, ссылаясь на Генпрокуратуру.

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Речь идет о консультационном центре по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Центре по продвижению прав женщин, Офисе по правам людей с инвалидностью и Центре правовой трансформации.

Их деятельность остановлена потому, что она не соответствовала целям и предмету, которые были указаны в уставах. 

– Также на интернет-сайтах размещалась недостоверная информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, размещались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности, 
 пояснили в Генпрокуратуре.
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Фото: ГИЛЬ Геннадий Андреевич
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