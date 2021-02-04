Из-за обильного снегопада в Минске затруднено движение общественного транспорта. В частности, на трех троллейбусных маршрутах произошла вынужденная остановка, передает БЕЛТА.
– С 8:27 на ул. Я. Купалы из-за погодных условий произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 12, 29, 40, автобусов на маршруте № 24. Движение организовано по ул. М. Богдановича, – уточнили в ГП "Минсктранс".
Утром на ул. Кирова в направлении ул. Бобруйская из-за ДТП случилась остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3, 5, 6, 16, 20, 30. В настоящий момент движение восстановлено.
Сейчас, согласно информации сервиса "Яндекс. Пробки", в Минске невысокий балл пробок – 4. С утра работает снегоуборочная техника и люди: задействовано около 630 единиц различных машин и порядка 700 работников заняты на расчистке улиц.
Фото: БЕЛТА
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В Минске по нескольким маршрутам затруднено движение общественного транспорта
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