В Минске планируют запретить проезд фур по МКАД

Этому уделили внимание на сегодняшнем совещании в Мингорисполкоме.– пояснил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.Также глава столицы подчеркнул, что экологическая безопасность Минска должна быть в приоритете. Это касается не только вредных выбросов от автотранспорта, но и других моментов. Владимир Кухарев потребовал от комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды столицы более принципиальной позиции в отношении нарушителей природоохранного законодательства и более широкого использования полномочий, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.