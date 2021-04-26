В столице рассмотрят вопрос о запрете проезда фур по МКАД. Об этом информирует Telegram-канал "Минск. Официально".
Этому уделили внимание на сегодняшнем совещании в Мингорисполкоме.
– Вторую кольцевую построили для того, чтобы большегрузный транспорт мог по ней объезжать город. Между этой магистралью и МКАД созданы многочисленные логистические центры, благодаря которым уменьшается потребность заезда фур в город. Свою продукцию предприятия столицы могут доставлять туда из Минска в ночное время, как и привозить сырье на заводы, на транспорте другого класса, – пояснил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Также глава столицы подчеркнул, что экологическая безопасность Минска должна быть в приоритете. Это касается не только вредных выбросов от автотранспорта, но и других моментов. Владимир Кухарев потребовал от комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды столицы более принципиальной позиции в отношении нарушителей природоохранного законодательства и более широкого использования полномочий, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.
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В Минске планируют запретить проезд фур по МКАД
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