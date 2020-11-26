Модернизировать дворовые спортивные площадки во дворах Минска будут по-новому, об этом сообщили сегодня на заседании Мингорисполкома.
Концепцию развития типовых дворовых площадок для занятий спортом разработают в столице, в соответствии с ней и будут модернизировать объекты.
Участники мероприятия сошлись во мнении, что необходимо определить типовой стандартный комплект оборудования для таких площадок и обозначить допустимую стоимость для их обновления.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что данный вопрос нужно рассматривать комплексно и ориентироваться на такую же общедоступную инфраструктуру, имеющуюся в других жилых районах Минска.
Сегодня во дворах Минска насчитывается 244 плоскостные спортивные площадки. Из них 211 находятся на балансе ЖКХ, остальные – на балансе ФОЦ. С начала года оборудовано четыре площадки, капитально отремонтированы две. На 91 объекте выполнен текущий ремонт.
– По итогам осеннего осмотра определено, что в 2021 году текущий ремонт требуется выполнить на 69 площадках, в нем нуждаются 211 единиц оборудования, – поделился генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов.
Опубликовано:
677
В Минске планируют обновить дворовые спортивные площадки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК