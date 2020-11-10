Переболевшие коронавирусом могут стать донорами иммунной плазмы анти-COVID-19

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В столице переболевшие коронавирусом могут принять участие в донации и стать донорами. Для этого нужно обратиться в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий (г. Минск, Долгиновский тракт, 160).Также можно записаться по следующим телефонам:+375 17 289-84-84 , +375 17 289-01-09, +375 17 289-86-43 , +375 44 778 52 48 , +375 44 572-85-66 , +375 44 572-85-31,+375 44 778-51-02.Плазму принимают и в областных центрах. Гомель (+375 (23) 253-98-32, +375 (23) 253-98-14), Брест (+375 (16) 228-53-81), Могилев (+375 (22) 278-14-22), Гродно (+375 (15) 231-54-04), Витебск (+375 (21) 224-03-80).