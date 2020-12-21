Мужчина попал под поезд в столице, сообщает МВД.
Фото из архива
Инцидент произошел 18 декабря в 23:14 вблизи остановочного пункта Столичный.
Мужчина передвигался между путей и на звуковые сигналы не реагировал. Применялось экстренное торможение поезда Брест – Минск. В результате мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.
Погибшим оказался 66-летний житель Копыльского района.
Задержка поезда составила 10 минут. По данному факту проводится проверка.
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В Минске пенсионер попал под поезд
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Фото: Владимир ШЛАПАК