В Минске пенсионер попал под поезд

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Инцидент произошел 18 декабря в 23:14 вблизи остановочного пункта Столичный.Мужчина передвигался между путей и на звуковые сигналы не реагировал. Применялось экстренное торможение поезда Брест – Минск. В результате мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.Погибшим оказался 66-летний житель Копыльского района.Задержка поезда составила 10 минут. По данному факту проводится проверка.