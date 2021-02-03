В столице сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска были задержаны двое парней, которые ночью взломали шесть авто и попытались их угнать. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В отделение милиции с заявлением о попытке угона автомобилей обратились жители района. Граждане рассказали, что двое неизвестных в ночное время проникли в их машины и выдернули провода.
Оперативники установили личность подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 26-летний приятели из Минска. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения вырвали дверную ручку в иномарке Volkswagen. Кроме того, при помощи отвертки они вскрыли двери еще в четырех автомобилях ВАЗ-2101, в одном из них похитили аккумулятор, а с помощью ключа от квартиры попали в салон автомобиля Audi 80. Парни вскрывали транспорт поочередно, пытаясь завести двигатели.
После длительных попыток им все же удалось угнать авто, на котором они повредили два припаркованных рядом автомобиля, после чего скрылись с места происшествия.
В ходе опроса причину преступления задержанные объяснить не смогли.
Видео: ГУВД Мингорисполкома
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В Минске парни вскрыли шесть машин, а после на угнанном авто попали в ДТП
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