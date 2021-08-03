В Минске парень погиб под колесами мусоровоза

Сегодня рано утром в столице произошло смертельное ДТП. Парень 1999 года рождения попал пол колеса грузового авто и скончался на месте происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
По предварительной информации, около 4:50 грузовик МАЗ двигался задним ходом во дворе дома № 36 на столичной улице Интернациональной и сбил молодого человека. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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