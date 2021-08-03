В Минске парень погиб под колесами мусоровоза

По предварительной информации, около 4:50 грузовик МАЗ двигался задним ходом во дворе дома № 36 на столичной улице Интернациональной и сбил молодого человека. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.Обстоятельства случившегося устанавливаются.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома