В Минске отменили дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической безопасности

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Согласно данному решению, в Минске действовали обязательный масочный режим, в том числе во время поездок на общественном транспорте и в такси, и соблюдение социальной дистанции 1–1,5 м.Ограничения затрагивали работу музеев, библиотек и выставочных комплексов. Меры действовали и при посещении столичных общежитий. Корректировалась работа территориальных центров социального обслуживания населения, а религиозным организациям было рекомендовано проводить богослужения и другие мероприятия в онлайн-режиме.