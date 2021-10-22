В Минске отменили дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической безопасности

Решение Мингорисполкома от 14 октября 2021 года № 3073, которым вносились изменения в Комплексный план санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в городе Минске, отменено. Об этом сообщают в Telegram-канале "Минск. Официально".
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Согласно данному решению, в Минске действовали обязательный масочный режим, в том числе во время поездок на общественном транспорте и в такси, и соблюдение социальной дистанции 1–1,5 м.
Ограничения затрагивали работу музеев, библиотек и выставочных комплексов. Меры действовали и при посещении столичных общежитий. Корректировалась работа территориальных центров социального обслуживания населения, а религиозным организациям было рекомендовано проводить богослужения и другие мероприятия в онлайн-режиме.