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В Минске открыли единственную в СНГ испытательную площадку для транспортных средств

Новая испытательная площадка – радиобезэховая камера для промышленного оборудования и транспортных средств, в том числе крупногабаритных, открылась сегодня на базе Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС). Она предназначена для испытаний по электромагнитной совместимости – определения уровней излучаемых радиопомех и устойчивости к воздействию радиопомех.


Функционирование новой радиобезэховой камеры позволит уже с 2021 года проводить в Беларуси в полном объеме испытания и исследования продукции автомобилестроения и машиностроения, в том числе крупногабаритной. Они необходимы для подтверждения соответствия обязательным требованиям для доступа на рынок ЕАЭС и других стран, а также повышения технического уровня отечественной техники при существенном сокращении финансовых и временных затрат.

Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий на торжественном открытии подчеркнул, что сегодня государство как никогда уделяет внимание качеству производимой продукции.


– Обеспечить качество без достоверных испытаний сегодня не представляется возможным. Современный испытательный комплекс, который мы открываем, является прорывным направлением для наших машиностроителей, для промышленности, в том числе оборонной, для науки. Центр позволит нам проводить испытания техники различного назначения, но под те обязательные требования, которые существуют не только в рамках ЕАЭС, но и в мире, в первую очередь, Евросоюзе.

Не случайно, что лаборатория открывается именно в БелГИСС. Институт имеет ряд соглашений по взаимодействию и признанию испытаний с европейскими странами.


На испытательной площадке подготовлена вся необходимая оснастка для испытаний транспортных средств всех категорий с общей массой до 20 тонн и габаритными размерами 20 м х 4 м х 4 м.

– Испытательная площадка позволит упросить проведение процедуры по испытаниям техники и в том числе способствует снижению ее стоимости и времени. Также она поможет нашим производителям с меньшими затратами проводить исследования, разрабатывать новую продукцию и, самое главное, производить конкурентоспособную продукцию, которая будет востребована в том числе за пределами Беларуси, – отметил Валентин Татарицкий.

Строительство центра завершилось в рекордные сроки – в течение 2020 года. По словам руководителя Госстандарта, это произошло благодаря поддержке Правительства, которое выделило средства.
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