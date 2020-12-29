В Минске открыли единственную в СНГ испытательную площадку для транспортных средств

Функционирование новой радиобезэховой камеры позволит уже с 2021 года проводить в Беларуси в полном объеме испытания и исследования продукции автомобилестроения и машиностроения, в том числе крупногабаритной. Они необходимы для подтверждения соответствия обязательным требованиям для доступа на рынок ЕАЭС и других стран, а также повышения технического уровня отечественной техники при существенном сокращении финансовых и временных затрат.на торжественном открытии подчеркнул, что сегодня государство как никогда уделяет внимание качеству производимой продукции.Не случайно, что лаборатория открывается именно в БелГИСС. Институт имеет ряд соглашений по взаимодействию и признанию испытаний с европейскими странами.На испытательной площадке подготовлена вся необходимая оснастка для испытаний транспортных средств всех категорий с общей массой до 20 тонн и габаритными размерами 20 м х 4 м х 4 м.– отметил Валентин Татарицкий.Строительство центра завершилось в рекордные сроки – в течение 2020 года. По словам руководителя Госстандарта, это произошло благодаря поддержке Правительства, которое выделило средства.