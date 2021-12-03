В Минске открылась выставка «Битва за Москву. Бессмертие подвига»

Экспозиция размещается в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.





Цель выставки «Битва за Москву. Бессмертие подвига» – через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль Битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны. На торжественном открытии выступил Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев. Он отметил, что наши страны вместе сохраняют историческое наследие, историческую память и выступают за недопустимость их переоценки.





В мероприятии также приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова:

– Для нас Великая Отечественная война и все, что с ней связано, свято. Память о тех событиях мы сохранили в наших сердцах, и наша задача – передавать ее подрастающему поколению. Такие выставки напоминают молодым людям о том, какой ценой досталась нам Победа. К сожалению, нашу историю пытаются исказить. Мы должны сделать все, чтобы сохранить историческую правду и мир в наших странах. Сегодня ситуация очень непростая, мы сталкиваемся с нагнетанием конфронтации, переписыванием истории – на этом фоне проведение таких мероприятий очень важно. Мы должны помнить о тех людях, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость наших стран.





В рамках открытия экспозиции в онлайн- и офлайн-формате проходит приуроченный к памятной дате круглый стол, его участники (союзные парламентарии, представители экспертного сообщества и масс-медиа) обсуждают актуальные вопросы сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и защиты исторической правды.

Инициаторами проведения мероприятия стали Постоянный комитет Союзного государства, мэрия Москвы, Белорусский государственный музей истории ВОВ в сотрудничестве с Государственным музеем обороны Москвы.



































































