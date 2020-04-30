В Минске открылась обновленная Республиканская доска Почета

В преддверии Праздника труда на площади Государственного флага в Минске открыли обновленную Республиканскую доску Почета. За право зваться лучшими боролись как предприятия, так и регионы. Всего в перечне, утвержденном Указом Президента № 136,— 62 победителя. Это общественное признание труда людей и коллективов предприятий, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.

Лучших выбирали в различных номинациях среди областей и города Минска, районов, городов, организаций всех форм собственности. По итогам конкурсного отбора на табличках лазером выгравированы имена 12 административно-территориальных единиц, 10 организаций промышленности, 3 организаций, ведущих деятельность в строительстве, 9 организаций сельского и рыбного хозяйства, 2 организаций лесного хозяйства и 26 организаций сферы услуг. Наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития среди областей и города Минска достигли Минская область, Минск и Брестская область; среди районов - Сморгонский район Гродненской области, Мозырский район Гомельской области, Каменецкий район Брестской области, Могилевский район, а также Минский и Червенский районы Минской области; среди городов и районов в городах - Первомайский и Центральный районы Минска, Новополоцк.

Как отметил во время открытия обновленной Республиканской доски Почета первый заместитель Премьер-министра Дмитрий Крутой, по итогам прошлого года победители показали хорошие показатели работы.

-2019 год, особенно в свете происходящих сейчас событий, видится очень хорошим. Качественные результаты экономического развития, которых удалось добиться, сегодня нам очень помогают в качестве подушки безопасности для нивелирования определенных негативных последствий с которыми столкнулась наша экономика. И сейчас по результатам первого квартала, не смотря на то, что ряд отраслей и предприятий столкнулись с кризисом, мы им сейчас активно помогаем. В целом все базовые отрасли экономики в прошлом году хорошо сработали. Они обеспечили приемлемые темпы экономического роста и вошли подготовленными в кризис, связанный с пандемией.

Дмитрий Крутой напомнил, что традиционно алгоритм отбора победителей за много лет отработан. При этом не исключил, что он может быть скорректирован.

-На недавнем совещании у Президента было высказано предложение, чтобы в следующем году больше было победителей и номинантов и организаций, которые показали героизм на фоне борьбы с пандемией, с последствиями коронавируса. И думаю больше поощрим организации здравоохранения. У нас нет жесткой градации количественной между номинациями. Президент всегда отмечает, когда рассматривает результаты, что нужно поощрять лучших. И не важно, в какой сфере их оказалось больше. Так складывается ситуация, что сейчас сфера здравоохранения находится на первом плане, и очевидно, что увеличим долю здравоохранения среди победителей. Что касается самих критериев, то с учетом нынешней ситуации, в первую очередь связанную с внешними рынками, потому что показатели экспорта одни из ключевых, они будут скорректированы при подведении итогов по конкретным организациям.

По результатам работы за прошлый год победителями среди областей и Минска признаны Минская область, Минск и Брестская область. Последняя такой высокой оценки удостоилась за высокие показатели в социально-экономическом развитии, подчеркивает председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.



- Область заняла первые места в основных отраслях экономики: промышленности и сельском хозяйстве. Брестчина уже несколько лет лидирует по объемам экспорта сельхозпродукции и продуктов питания. Хорошие результаты показали в 2019-м строительный комплекс, торговля, другие сферы. Это достигнуто прежде всего благодаря усиленной и сплоченной работе трудовых коллективов во всех отраслях, руководителей предприятий и местных органов власти.

Среди победителей, чье имя выгравировано на табличке победителей республиканского соревнования - открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод». Торговые марки предприятия хорошо известны как на внутреннем рынке, так и за рубежом. С недавнего времени продукция хорошо себя зарекомендовала на китайском рынке. По словам первого заместителя директора маслосырзавода Светланы Чивировой, 2019 год для предприятия был успешным.

- Сделав ставку на внедрение новейших технологий, мы выпускаем высококачественную и экологически чистую продукцию. Получили, например, право маркировать упаковку сливочного масла специальным зеленым знаком, который официально подтверждает его экологичность. За натуральный вкус, качество, возможность сочетания с самыми разными блюдами продукцию завода любят и выбирают потребители.По итогам прошлого года рентабельность год составила 11 процентов. Это хороший показатель. Объемы производства к уровню 2018 года выросли на 132 процента. Если говорить про экспорт, то по сырам основная масса реализуется на территории России. Что касается сухой сыворотки, то география поставок широкая. Это и Польша, Литва и Китай. В 2019 году участвовали во Второй Китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo. И была достигнута договоренность о начале поставок сыров для пиццы на территорию Китая. Надеемся, что в скором времени начнется работа в этом направлении.

Среди организаций, осуществляющих транспортную деятельность, победителем признано открытое акционерное общество «Авиакомпания «Белавиа». Прошлый год для перевозчика был более чем успешным. 24 декабря впервые в своей истории авиакомпания перевезла четырехмиллионного пассажира за год. Таким образом, компания обслужила на 20,2 процента больше пассажиров, чем в 2018 году. Рост пассажиропотока во многом стал возможен благодаря развитию маршрутной сети. В 2019 году были открыты новые рейсы в Таллинн, Москву (аэропорт Шереметьево), Мюнхен. Также росту пассажиропотока способствовало увеличение частот выполняемых рейсов и количества транзитных пассажиров, путешествующих через Национальный аэропорт Минск, сообщил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

- Кроме этого, увеличение количества клиентов авиакомпании обеспечено за счет расширения полетной программы из областных аэропортов Республики Беларусь. Росту пассажиропотока также способствовали проводимые авиакомпанией акции, переход на новую концепцию тарифных брендов и другие мероприятия, направленные на снижение стоимости авиаперевозок. За высокими показателями стоит ежедневная работа сотрудников, направленная на постоянное повышение уровня сервиса, внедрение новых прогрессивных технологий, снижение тарифов, обновление парка воздушных судов, поддержание высокого уровня безопасности и регулярности полетов. Мы также стараемся поддерживать проекты, направленные на продвижение Беларуси за рубежом и привлечение туристов в нашу страну. В своем развитии авиакомпания ориентируется на лучшие мировые практики и учитывает пожелания наших пассажиров.

Отметим, что кроме морального удовлетворения, победители соревнования будут поощрены еще и материально. В ближайшее время Правительство своим постановлением определит точный размер вознаграждения.