В Минске откроется юбилейная выставка «Художник и город»

Ежегодный проект «Художник и город» в юбилейный, десятый раз стартует в Минске 27 мая. В 2021-м выставка будет посвящена творчеству народного художника Беларуси Леонида Щемелёва. Полюбоваться его картинами можно будет на пешеходной улице Комсомольской.
Архивное фото
В экспозиции – 34 работы, представляющие визуальную ретроспективу творчества художника. Она раскрывает основные периоды и направления, жанровые и тематические предпочтения автора с 1960-х до начала 2000-х годов.
– Выставка расскажет о творчестве Леонида Щемелёва – художника с белорусским наследственным кодом, который был зашифрован в его душе и перенесен на холсты. Чтобы ответить на вопрос, какая она, Беларусь, необязательно объезжать все уголки страны. Можно прогуляться по Комсомольской улице и посмотреть работы мастера. Кто-то найдет ответ на берегу Минского моря, кто-то – на улицах вечернего Воложина, а кто-то – в образах Янки Купалы и Якуба Коласа, – отметила заведующая филиалом «Городская художественная галерея произведений Л. Д. Щемелёва» Анна Ясюк.
Экспозиция «Краски души. Леонид Щемелёв» будет доступна до 20 сентября. Посмотреть дополнительную информацию о проекте и увидеть картины, представленные на выставке, онлайн можно тут.
– Выставочный проект «Художник и город» создан для того, чтобы современное белорусское искусство становилось ближе и понятнее жителям нашей страны. В этом году многие белорусы откроют для себя творчество Леонида Щемелёва, человека, который внес значительный вклад в развитие белорусской культуры. Работы художника расположатся на улице Комсомольской – рядом с Городской художественной галереей произведений Л.Д. Щемелёва. Мы уверены, что выставка позволит жителям и гостям столицы еще ближе познакомиться с творчеством художника и приведет их в саму галерею», – рассказала директор Музея истории города Минска Галина Ладисова.
За время своего существования «Художник и город» показал работы 75 белорусских живописцев. Экспозиция под открытым небом демонстрировалась в Минске, Витебске и Бресте. В 2020 году выставка впервые открылась в онлайн-формате. Проект реализуется Музеем истории города Минска совместно с коммуникационной компанией GBS при поддержке Минского городского исполнительного комитета.
Фото предоставлено организаторами выставки
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В Минске откроется юбилейная выставка «Художник и город»
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