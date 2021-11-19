В Минске от COVID-19 привито более 30% населения, от гриппа – 20%

В столице активно идет процесс вакцинации населения не только от COVID-19, но и от гриппа: привито 33% и 20% населения соответственно, пишет БЕЛТА со ссылкой на комитет по здравоохранению Мингорисполкома.
– По состоянию на 17 ноября от гриппа привиты 369 165 человек, от COVID-19 – 613 170, – уточнили специалисты комитета. – Уже идет ревакцинация от коронавируса: привились 9285 человек.
Вакцинироваться против COVID-19 в столице можно во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослого населения, в городских клинических больницах, в медсанчастях и здравпунктах промышленных предприятий, в некоторых детских поликлиниках. Всего работают 97 пунктов вакцинации, в том числе 36 мобильных, расположенных в крупных торговых и иных объектах. Все они работают по графику, в том числе в субботние и воскресные дни. Информация о местонахождении и режиме работы пунктов опубликована на сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сайтах учреждений здравоохранения.