В Минске от COVID-19 привито более 30% населения, от гриппа – 20%

– уточнили специалисты комитета.Вакцинироваться против COVID-19 в столице можно во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослого населения, в городских клинических больницах, в медсанчастях и здравпунктах промышленных предприятий, в некоторых детских поликлиниках. Всего работают 97 пунктов вакцинации, в том числе 36 мобильных, расположенных в крупных торговых и иных объектах. Все они работают по графику, в том числе в субботние и воскресные дни. Информация о местонахождении и режиме работы пунктов опубликована на сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сайтах учреждений здравоохранения.