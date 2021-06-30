Учения по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах метрополитена прошли на станции «Пушкинская». В пресс-службе МЧС рассказали подробности. А еще поделились красочными фото и видео учений. Посмотрите, как это было.
Согласно легенде учений, загорелся один из вагонов поезда, а в дополнение к этому произошло короткое замыкание – в результате возник пожар, захвативший кабели. И это еще не все. Также в головном вагоне был обнаружен предмет со знаком опасности, предварительно радиоактивный.
Сотрудники МЧС, участвовавшие в тренировке, отрабатывали свои навыки по нескольким направлениям: взаимодействие с администрацией, разведка служебных помещений, эвакуация пассажиров, оказание медицинской помощи и т. д. Что касается опасного предмета, «отделение химической и радиационной защиты Республиканского отряда специального назначения МЧС «ЗУБР» провело работу по извлечению источника и погрузке его в специальный контейнер для транспортировки», уточнили в пресс-службе МЧС.
Немного цифр напоследок: в тренировке было задействовано около 100 спасателей и 27 единиц техники.
Видео и фото: МЧС
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В Минске около сотни спасателей провели ночную тренировку по тушению пожаров в метро
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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