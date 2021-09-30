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  2. В Минске ограничат движение по верхнему уровню развязки на пересечении пр. Дзержинского и пр. Жукова

В Минске ограничат движение по верхнему уровню развязки на пересечении пр. Дзержинского и пр. Жукова

В связи с проведением ремонтных работ в октябре будет ограничено движение по эстакаде на верхнем уровне транспортной развязки на пересечении пр. Дзержинского и пр. Жукова, передает агентство «Минск-Новости».


Согласно информации ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», с 01:00 4 октября до 01:00 18 октября движение транспортных средств будет закрыто в направлении выезда из Минска, а с 01:00 18 октября до 01:00 1 ноября – на той половине эстакады, которая ведет в центр столицы.

Отмечается, что в указанный период водители смогут объезжать закрытые участки развязки через ее второй уровень.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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