В Минске ограничат движение по верхнему уровню развязки на пересечении пр. Дзержинского и пр. Жукова

Согласно информации ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», с 01:00 4 октября до 01:00 18 октября движение транспортных средств будет закрыто в направлении выезда из Минска, а с 01:00 18 октября до 01:00 1 ноября – на той половине эстакады, которая ведет в центр столицы.Отмечается, что в указанный период водители смогут объезжать закрытые участки развязки через ее второй уровень.