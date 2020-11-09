В столице стартует конкурс на лучшее эскизное решение новогодней игрушки для главной елки Минска «Новогодняя красавица», сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Свои идеи могут предложить работники трудовых коллективов столичных организаций. При этом на игрушке обязательно нужно изобразить логотип своего предприятия.
По самому оригинальному эскизу сделают новогоднюю игрушку, которая украсит главную елку столицы.
Работы нужно отправить на электронную почту minskreklama.od@yandex.by до 18 ноября включительно. Итоги будут известны 20 ноября, авторов лучших работ наградят подарками.
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В Минске объявлен конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК