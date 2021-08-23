В Минске обсуждают цифровизацию образования в рамках секции Республиканского педагогического совета

Тематическая секция «Цифровая трансформация системы образования: основные задачи и направления развития» начала свою работу в рамках Республиканского педагогического совета. В заседании принимают участие представители государственных органов и организаций в области информационно-коммуникационных технологий, учреждений образования.

Секция призвана стать эффективной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации системы образования и выработки стратегических решений в данной сфере. В рамках встречи участники обсуждают информационную безопасность, применение электронной цифровой подписи в образовательных учреждениях, новые ИТ-решения в образовании.

Директор учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» Юрий Круглик рассказал о деталях работы секции:

– Мы сегодня в рамках нашей секции рассматриваем вопросы цифрового развития отрасли. Один из вопросов, который сегодня будет детально обсуждаться, - это единый информационно-образовательный ресурс. Над ним мы работаем с января 2021 года – запустили в тестовом режиме. Мы значительно доработали и усовершенствовали ресурс за это время и с 1 сентября он будет готов к работе.



Основная задача данного ресурса – оказать помощь в изучении учебного материала по учебным предметам учащимся всех параллелей. Им можно воспользоваться также для совершенствования знаний и умений по отдельным темам. Ресурс способствует развитию умений школьников учиться самостоятельно.

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